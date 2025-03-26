AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Şampiyonu olarak gruplarda ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor antrenmanını ziyaret etti.

Mimar Sinan sahasında zorlu grup maçlarına hazırlanan Mimar Sinanspor U 16 takımını ziyarete Alar ve Alagöz ile birlikte, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Çorum amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinanspor Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere katıldılar.

Ziyaret sırasında U 16 takımı antrenörü Medet Aylar ile görüşen Alar ve Alagöz çalışmalar hakkında bilgiler alarak katılacakları grup maçlarında başarılar dileğinde bulundular.

Ziyaret sonunda sporculara tatlı ikram eden Alar ve Alagöz daha sonra penaltı atarak hünerlerini sergilediler.