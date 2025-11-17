Arca Çorum FK’da bahis soruşturmasından ceza alan ve tahkim süreçleri devam eden altı futbolcuya yönetim tarafından izin verilmesinin ardından alt yapıdan altı futbolcu A takımla antrenmana katılmaya başladı.

Teknik Heyetin Alt Yapı Sorumluları ile yaptığı görüşmeler sonunda belirlenen altı isim hafta sonundan itibaren A takımla çalışmalara başladılar.

Bu futbolcular U 19’dan kaleci Alihan Duloğlu, stoper Burak Kılıçoğlu, U 17’den sağ bak Gökalp Özdemir, Orta saha Yusuf Güzel, sol kanat Yiğit Kaya ve forvet Çınar Temir.

Alt yapıdan çağrılan altı futbolcunun bu dönemde ligde kadronun oluşturulmasında katkı vermesi bekleniyor.

Teknik Heyetin yapacağı değerlendirme sonucunda alt yapıdan çağrılan bu futbolcuların önümüzdeki haftalarda değişkenlik gösterebileceği öğrenildi.

Bir çok futbolcu ise kabul olan bahis soruşturması tüm kulüplerde olduğu gibi Çorum FK’da da alt yapı futbolcuları için büyük bir fırsat oluşturdu.