Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 412 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 630 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybederek 3 bin 393 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 412 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 630 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 2 bin 901 dolardan işlem görüyor.