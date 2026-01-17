Çorum Belediyesinin, “Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı” dün yapıldı.

Çorum Belediyesinin, kadınlar, çocuklar ve ailelerin şehir yaşamına güvenli, erişilebilir ve kapsayıcı biçimde katılımını güçlendirmeyi amaçlayan “Anne Dostu Şehir” vizyonu kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım Çalıştayı” Anitta Otelde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çorum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mustafa Yaşar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yayla Gül Ceran Karataş ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açılış konuşmalarını yaptılar.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yayla Gül Ceren Karataş konuşmasında, "Bir şehri marka kılmak aslında o şehrin temel değerlerinin yaşanabilir olduğunu göstermekle ilgilidir. Yoksa sadece markalaştırıp bunu ticari bir ürüne dönüştürmek değil. O yüzden anne dostu şehir markası aslında özellikle annelerin bakım yükünü azaltmak için değil sadece. Bizzat kentin kendisinin bakım ekolojisi olarak tanımlanmasıyla inşa edilir. Yani anne dostu şehirlerle ilgili çalışacaksak annelerin yükünü azaltmak tek kaygımız değil. Şehri birlikte inşa edilebilecek ve bakım yükünü aileden ve özellikle de anneden alıp şehrin politika üretme süreçlerine dahil eden çok çağdaş ve çok önemli bir uluslararası seviyenin üzerine bir kaygı. Bu açıdan çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından çalıştaya geçildi.

Çalıştayda akademisyenler, bürokratlar, aile danışmanları, psikologlar, sosyologlar, şehir plancıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye görevlilerinden oluşan çalışma grupları sunum yaptılar.

Çalıştay, annelerin şehir yaşamına katılımını sınırlayan yapısal unsurların konunun tüm paydaşlarıyla disiplinlerarası bir bakışla ele alınmasını, çocuk yetiştirme sürecine ilişkin destek mekanizmalarının yerel yönetim perspektifiyle yeniden değerlendirilmesini amaçlıyor.

Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak rapor, annenin bakım yükünü, zamanını ve zihinsel emeğini odağına alan ilk vizyon ve strateji belgesi olarak kurgulanırken, Çorum Belediyesi’nin gelecek dönem stratejik planlama ve uygulama süreçlerine yön verecek temel politika belgesi niteliği taşıması da hedefleniyor.

Bir politika belgesi niteliğini de ihtiva edecek raporun, ulusal ve uluslararası düzeyde referans alınabilecek örnek bir belge olması amaçlanıyor.