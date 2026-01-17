Çorum Belediyesinin, “Anne Dostu Şehir Yolunda: Erişilebilirlikten Destek Hizmetlerine Bütüncül Bir Yaklaşım” konulu çalıştayı hakkında açıklama yapan

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu sadece yerel bir vizyon değil, uluslararası bir vizyondur. İnşallah bir başarı hikayesinin zamanda bir başlangıcı, bir besmelesi olacak. Tabii bugün çalıştayla başlıyoruz. Çünkü eğer biz bu tür konulara kapsayıcı, bütünleyici, sürdürülebilir bir mantıkla yaklaşmazsak sadece kitap üzerinde kalır ama hayatta onun uygulanması çok da mümkün olmaz. Bu anlamda bugün bütün tarafları bir araya getiriyoruz. Burada biraz sonra başlatacağımız çalıştayımızda akademisyenler, aile danışmanları, psikologlar, sosyologlar, şehir plancıları var. Sivil toplum örgütleri, siyasal partilerimiz, anneler, hanımefendiler, kadınlarımız, belediye yerel yönetimler, kamu çalışanları ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yetkilileri var. Bir masanın etrafında, hatta masaların etrafında, masalar kuracağız ve her bir masada acaba anne dostu şehir nasıl bir şehir olmalı, neler yapılırsa anne dostu bir şehir ünvanı o şehre verilir ve o şehirde bunu hak etmiş olur? Herkesin fikrini ortaya koyacağı bir çalıştayla anne dostu şehir vizyonumuzun ilk hamlesini, ilk başlangıcını yapacağız” dedi.

Çalıştaydan alınacak sonuçların raporlaştırılacağını kaydeden Başkan Aşgın, şunları dile getirdi:

“Bu raporlarla nasıl parklar yaparsak, yollar yaparsak, hangi sosyal tesisleri yaparsak, hangi psikolojik, sosyolojik anlamda etkinlikler, eğitimler anlamında neler yaparsak o şehir anne dostu şehir olur? Bunların raporlanmasıyla yol haritasını burada belirlemiş olacağız. Ama bu yol haritasında ilk yola çıkan Çorum olacak. Önce şehrimizde, önce dünyanın merkezinde anne dostu şehir nasıl olur, neler yapılırsa olur bunları bir bir hayata geçireceğiz ve uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Ondan sonraki üçüncü aşama ise önce yerelde belediyelerimiz olmak üzere Türkiye genelindeki belediyelerimizden kim anne şehri olmak istiyorsa müracaatlarını alacağız. Kriterlerimiz belli ve bu kriterler doğrultusunda da bu ünvanı hak eden belediyelere anne dostu şehir unvanı vereceğiz ve böylece de bir ağ oluşturacağız. Önce yerelde, bir belediye, beş belediye, 50 belediye, tüm belediyeleri buna dahil etmeyi hedefliyoruz. Anne dostu şehir ağıyla beraber annelerin mutlu olduğu, ailenin mutlu olduğu, geleceğe güvenle yürüyeceğimiz ülkemizi inşallah inşa etme adına heyecanımızı, azmimizi ve bu çalışmalarımızı ortaya koyacağız.”