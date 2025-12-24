Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ilimizde devam eden UEFA C Lisans antrenör kursunu ziyaret etti.

Halil İbrahim Aşgın berabarinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat,, Belediye Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Yeni Spor Salonunda yapılan dersi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kurs Sorumlusu Elvan Milağ ve kurs hocaları İsmet Kamak ile Öznur Özden’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın daha sonra antrenör adayları ile sohbet etti.

Çorum ve başka illerden gelerek kursa katılan antrenör adaylarına başarılar dileyen Aşgın kurs sonunda başarılı olarak antrenör olmaya hak kazanacaklarada Türk futboluna yeni yetenekler kazandırması dileğinde bulundu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ise amatör sporun gelişimine verdikleri katkı nedeni ile Belediye Başkanı Aşgın ve Başkan Yardımcısı Yağbat’a teşekkür etti.