Milli Eğitimspor Kulübündeki başarılı çalışmaları ile geçtiğimiz yıl U 17 milli takım teknik ekibinde görev yapan yeni yılda büyükler milli takım teknik ekibinde görevlendirilen Yasin Bolat Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Beraberinde Ata Sporu Güreşi Yaşatma Derneği Başkanı ve güreş antrenörü Uğur Çadır ile birlikte eski milli güreşci Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve ile misafirleri güreş üzerine sohbet ettiler. İl Müdürü Demirkıran, U 17 milli takımındaki görevinden büyüklerin teknik kadrosuna geçen Yasin Bolat’ı başarısı nedeni ile tebrik etti ve milli takımda başarılarının devamını diledi.

Ziyaret sonunda Yasin Bolat İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a milli takım tşörtü hediye etti.