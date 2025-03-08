Çorum Bahçeşehir Koleji Bölgesel Ligde müadele edecek olan Arenaspor kadın voleybol takımına forma sponsoru oldu.

Bahçeşehir Koleji Kurucu Temsilcisi Kazım Alpoğlu Bölgesel Lige hazırlanan Arenaspor voleybol takımının antrenmanını ziyaret etti ve formalarını hediye etti.

Eğitim kurumu olarak sporun önemini çok iyi bildiklerini ve Arenaspor’un kadın voleybol takımına bölgesel lig maçları öncesinde forma desteği sağladıklarını belirterek kendilerine zorlu maçlarda başarılar diledi.

Arenaspor Yönetim Kurulu üyesi Mesut Kuşgöz de Bahçeşehir Koleji’ne voleybol takımana bu desteğinden dolayı teşekkür etti bunun örnek olmasını diledi.