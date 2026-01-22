Bandırmaspor genç kanat oyuncusu Senegal U 20 milli takımından Amidou Badji ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. ligde play-off mücadelesi veren Bandırmaspor kulübü geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Mor beyazlı takım Senegal’in Espoirs de Guédiawaye takımında forma giyen ve Senegal U20 Milli Takımı oyuncusu 19 yaşındaki kenar oyuncusu Amidou Badji’nin transferi konusunda, oyuncu ve kulübü ile 3.5 yıl sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı. Genç futbolcu resmi imzanın ardından yeni takımı ile antrenmana çıktı.