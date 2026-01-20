Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan, son günlerde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ile başhekimlik makamında görev yapan çalışanlara yönelik sosyal medya ve bazı çevrelerde yürütülen söylemlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Aykan, yapılan paylaşımların gerçeklerle örtüşmediğini, sağlık hizmetlerini ve kamu yönetimini hedef alan bir algı çalışmasının parçası olduğunu belirterek, Başhekimin görevini liyakat, mevzuat ve kamu yararı doğrultusunda başarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Açıklamasında sağlık kurumlarının kişisel hesaplaşmaların ve polemiklerin adresi olamayacağını ifade eden Aykan, Başhekimin yönetim anlayışına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz, göreve geldiği günden bu yana kurumda çalışma barışını ve çalışma huzurunu önceleyen, adil ve adaletli bir yönetim anlayışı sergilemektedir. Tüm çalışanlara eşit mesafede duran, hakkaniyeti esas alan bu yaklaşım, sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından son derece kıymetlidir.”

Başhekimliğin bir kamu görevi olduğunu hatırlatan Aykan, yönetimde kişisel beklentilerin değil mevzuatın esas alınması gerektiğini belirterek;

“Başhekimimiz, görevini yürütürken kişisel taleplerle değil; mevzuat, randevu sistemi ve kurumsal disiplin çerçevesinde hareket etmektedir. Bu anlayış, kamu yönetiminde olması gereken doğru, adil ve şeffaf yönetim anlayışıdır. Yürütülen söylemler yalnızca başhekimi değil, başhekimlik makamında görev yapan çalışanları da hedef almaktadır. Başhekimlik makamında görev yapan çalışanlarımız, görev tanımları ve yetkileri dahilinde işlerini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu arkadaşlarımızın iftira ve ithamlarla zan altında bırakılması kabul edilemez. Görevini düzgün yapan hiçbir çalışan hedef gösterilemez.” dedi

Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sağlık çalışanlarının emeğini ve kurumların itibarını korumayı temel sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Aykan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Gerçek dışı iddialarla kurumları, yöneticileri ve çalışanları hedef almak; sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmekten ve kamuoyunda güvensizlik oluşturmaktan başka bir sonuç doğurmaz. Sağlık hizmeti siyaset ve dedikodu malzemesi yapılamaz.

“BAŞHEKİMİMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

“Öz Sağlık-İş Sendikası Çorum Şubesi olarak; Başhekimimizin ve başhekimlik makamında görev yapan tüm çalışanlarımızın yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Kurumlarımızı ve sağlık emekçilerimizi yıpratmaya yönelik her türlü algı ve karalama girişiminin karşısındayız. Çorum’da sağlık hizmetleri, hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve yöneticilerin ortak emeğiyle güçlenerek yoluna devam edecektir.” (Haber Merkezi)