Çorum FK'nın ilk yabancı transferi Thomas Verheytd, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal video ile Çorum'a ve Çorum FK'ya veda etti.

6 Temmuz 2023 yılında Zargo Toure ile birlikte Çorum FK'nın ilk yabancı transferi olan Hollandalı golcü, Çorum FK'ya teşekkür mesajı yayınladı.

Verheytd; Son 2 sezon için teşekkür ederim. Benim ve ailem için bir zevkti." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'nın Angolalı futbolcusu Geraldo'da Thomas'ın paylaşımına yorum yaparak; "Seninle oynamak çok güzeldi kardeşim." dedi

Çorum FK sezon bitiminin ardından Hollandalı futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.