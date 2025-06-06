Çorum FK'nın ilk yabancı transferi Thomas Verheytd, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal video ile Çorum'a ve Çorum FK'ya veda etti.
6 Temmuz 2023 yılında Zargo Toure ile birlikte Çorum FK'nın ilk yabancı transferi olan Hollandalı golcü, Çorum FK'ya teşekkür mesajı yayınladı.
Verheytd; Son 2 sezon için teşekkür ederim. Benim ve ailem için bir zevkti." ifadelerini kullandı.
Çorum FK'nın Angolalı futbolcusu Geraldo'da Thomas'ın paylaşımına yorum yaparak; "Seninle oynamak çok güzeldi kardeşim." dedi
Çorum FK sezon bitiminin ardından Hollandalı futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Editör: Fatih Battar