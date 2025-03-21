Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu il temsilciliği görevine Uğur Çadır atandı.

Uzun yıllardır güreşe hakem, antrenör ve yönetici olarak hizmet veren son olarakta Çorum Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olarak aktif ve başarılı bir çalışma yapıyordu.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel tarafından bünyesinde güreşinde bulunduğu 14 branşın il temsilciliği görevine atanan Uğur Çadır başarılı çalışmalarını burda da sürdürmek istiyor.