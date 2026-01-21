Bodrumspor’un eski başkanı Fikret Öztürk’ün oğlu Ali Şafak Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrumspor’daki görev ve sorumluluklarını tamamen devrettiklerini açıkladı.

Ali Şafak Öztürk paylaşımında, Öztürk Ailesi olarak Bodrumspor ile uzun yıllar boyunca hissedar olarak önemli başarılara imza attıklarını belirterek, kulübün 2. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde önemli bir sürecin parçası olduklarını vurguladı.

Açıklamada, fiili görev ve hissedarlık ayrılığının sezon başında resmi olarak gerçekleştiği belirtilirken, buna rağmen kulübe verilen desteğin bugüne kadar sürdüğü ifade edildi. Öztürk, bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla çalıştıklarını da dile getirdi.

Yetki Tamamen Yeni Yönetime Devredildi. Paylaşımda, yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütebilmelerini sağlamak amacıyla, Öztürk Ailesi olarak tüm sorumlulukların tamamen devredildiği kamuoyuna duyuruldu.

Yeni Başkan Taner Ankara’ya başarı dileği. Ali Şafak Öztürk, açıklamasının sonunda yeni başkan Taner Ankara, yönetim kurulu ve Bodrumspor için başarı dileklerinde bulundu