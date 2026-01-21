Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar Wushu Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan 75. yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli öğrencibi Yaren Uzun’u kabul ederek başarısından dolayı kutladı.

21-24 Aralık tarihleri arasında Yalova’da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında Genç Kızlar 48 kiloda altın madalya kazanan Yaren Uslu beraberinde Okul Müdürü Bekir Özdemir ve Müdür Yardımcıları Arzu Erdemirci ve Uğur Kara ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında katıldığı Türkiye Şampiyonası ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Yaren Uzun kendisinin çalışmalarına katkı veren antrenör ve okul idarecilerine teşekkür ederek daha fazla çalışarak daha büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Türkiye Şampiyonu olan Yaren Uzun’u ve onu yetiştiren öğretmen ve antrenörlerini tebrik ederek spor hayatında daha büyük başarılar dileğinde bulundu. Çağlar başarılı sporcuyu ödüllendirdi.