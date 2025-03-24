Çorum FK, U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK ligin 22. hafta maçında bugün sahasında Çankayaspor ile karşılaşacak.

Grupta 33 puanla ikinci sırada bulunan Çorum K takımı 17 punala sekizinci sırada bulunan Çankaya FK ile bugün saat 15’de Devane sahasında karşılaşacak.

Grupta ikinci olarak play-off maçları oynamak isteyen Çorum FK ligdeki çıkışını bu maçı kazanarak sürdürmek istiyor.

Maçı İsmail Sırma yönetecek

Ahlatcı Çorum FK ile Çankayaspor takımları arasındaki bu maçı İsmail Sırma yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Özkan Dağ ve Muhammed Yıldırım. Maçın dördüncü hakemi ise Mertcan Öğreten, U 17 Liginde bu akşam saat Mimar Sinan sahasında saat 21.30’da oynanacak Mimar Sinanspor ile Alaca Belediyespor arasındaki maçı Hasanberk Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Yunus Emre Özden ve Mahmutcan Doğan yapacak.