Bölgesel Amatör Lig 3. grupta pazar günü oynanacak Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile Viranşehir Eğitimgücüspor arasındaki maçı ilimiz Bölgesel Hakemi Abdullah Enes Gökgüney yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleri ise Kastamonu’dan Hakan Furkan Tiraki ve aynı ilden Emre Nasuh yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise ilimiz Bölgesel hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yapacak.

Maçın gözlemcisi Hüseyin Öztürk. Pazar günü 4 Eylül Spor Vadisi 1 nolu çim sahada oynanacak maç öncesi Sivas 4 Eylül Belediyespor 40 puanla altıncı sırada bulunurken konuk Viranşehir Eğitimgücüspor ise 23 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.