Arca Çorum FK yarın akşam Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Patronu Çağdaş Çavuş dünki çalışmada Hatayspor maçının son taktiksel uyarılarını yaptı.

Hasan Hüseyin ve Atakan Cangöz dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman öncesi futbolcularla yaptığı kısa toplantıda Hatayspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve tüm takımdan doksan dakika tam konsantrasyon istedi.

Daha sonra ısırma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra hücum ve savunma oyuncularına önce ayrı ayrı daha sonra ise birlikte taktiksel bir çalışma yaptıran Teknik Heyet ardından da kanatlardan yapılan ortalarda atak sonlandırma çalışması yaptı. Haftanın son çalışması duran top ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım bu sabah karayolu ile Esenboğa havaalanına ordan da Çukurova havaalanına uçacak.

Çorum FK’nın Hatayspor maçı kadrosunda sakat futbolcular Hasan Hüseyin, Geraldo ve Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular bulunuyor.