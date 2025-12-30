1. Köyler arası futbol turnuvasında yarı finale yükselen iki takım ile çeyrek finale yükselen dört takım belli oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 48 takımın mücadele ettiği 1. Köyler arası futbol turnuvasında 12 grupta oynanan maçlar sonunda 12 takım ikinci tura yükselmişti.

12 takımın kura çekimi ile eşleşmesi sonucunda çıkan takımlar hafta sonunda bir üst tura çıkmak için karşılaştılar. Cumartesi günü oynanan maçlarda Çopraşıhspor, Büğdüzspor karşısında 2-1’lik skorla galip gelerek üst tura yükseldi. Diğer maçta ise Elma Pınara FK takımı Düvencispor’u 6-0 yenerek ikinci tura çıkan iki takım oldu. Bu iki takım 4 Ocak pazar günü saat 18’de yarı finalde Ovasaray’ın rakibi olmak için mücadele edecekler. Ovasaray takımı ise Boğacık takımını 4-0 yenerek direk olarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Pazar günü oynanan ikinci tur maçlarında ise Ortaköy Şapinuva takımı Eskice FK’yı 3-1 yenerek üst tura yükseldi.

Diğer eleme maçında ise Boğabağı Köyü takımı Çatakspor karşısında 6-1 galip gelerek üst tura çıktı.

Bu iki takım 4 Ocak pazar günü yarı finale yükselmek için karşılaşacaklar.

Günün son maçında ise Karacaspor takımı Çalıca Köyü önünde 4-1 galip gelerek direk yarı finale yükseldi.

4 ocak pazar günü oynanacak iki eleme maçı sonunda kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final maçları 11 Ocak pazar günü oynanacak.

Bu maçları kazanan takımlar 18 Ocak’ta şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.