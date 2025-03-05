Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında bugün evinde Geosis Boluspor'u konuk ediyor.

Ligde son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen kırmızı siyahlılar, bu maçı alarak yeniden kendini play off hattına atmak istiyor.

Çorum FK, ligde 39 puanla 8'inci, Boluspor ise 38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

İki takım için de kritik öneme sahip maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Alparslan Şen yönetecek.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Geraldo ve Ahmethan Köse forma giyemeyecek.