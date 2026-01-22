Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetirn, Boluspor galibiyetinin takıma büyük moral olduğunu pazar günü bu ligin en iyi kadrolarından birine sahip Çorum FK karşısında bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Servet Çetin, kulübün Youtobe sayfasına verdiği röportajda takım performanslarını değerlendirdi ve hafta sonu oynayacaklarını Çorum FK maçı ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, Boluspor gibi zorlu bir deplasmandan üç puanla dönmenin takıma büyük moral olduğunu belirterek ‘Ligde bulunduğumuz konum itibari ile Boluspor galibiyeti çok önemli,

Ancak bunu daha anlamlı kılmak için evimizde oynayacağımız Çorum FK maçınıda kazanmak istiyoruz. Takım olarak kazandığımız moral ve özgüven ile hafta başından itibaren bu zorlu maçın hazırlıklarına başladık. Bu noktada taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kötü günlerde takımların yanında oldular ve destek verdiler. Taraftarlık iyi günde değil kötü günde takımın yanında olmaktır. Sarıyer taraftarlarıda bunu bu zor dönemde çok iyi gösterdiler hepsine çok teşekkür ediyorum.

Pazar günü evimizde oynayacağımız Çorum FK takımı bu ligin üzerinde bir kadroya sahip. Kadrosundaki hemen hemen tüm futbolcular Süper Ligde oynamış tecrübeli ve kaliteli isimlerden kurulu. Etkili isimleri var ve kaliteli bir oyuna ve oyuncu grubuna sahipler.

Aynı takım iki farklı kadro ile ligde mücadele etse iki takımda zirveye oynar. Rakibimizin güçünü biliyoruz ancak bizde kazandığımız puanların verdiği moral ile hafta boyunca bu zorlu maça hazırlanıyoruz. Ben bu tür maçları severim ve maç gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Sakatlıkları bulunan arkadaşları maç gününe yetiştirebilirsek bizim için iyi olacak. Taraftarımız önünde kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğis’ dedi.