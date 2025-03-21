Ahlatcı Çorum FK dört günlük iznin ardından bugün toplanarak 31. haftada Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın göreve başlamasının ardından önce Gençlerbirliği’ni deplasmanda ardından sahasında Keçiörengücü’nü yenerek çıkışa geçen Çorum FK’da Keçiören maçının ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı takıma dört gün izin vermişti.

Milli ara nedeni ile ligin sonuna kadar son izni tamamlayan Çorum FK bugün saat 16’da tesislerde toplanacak ve saat 17’de ilk antrenmana çıkacak.

GERALDO VE THOMAS MÜJDESİ

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları nedeni ile son haftalarda forma giyemeyen futbolcular Geraldo ve Thomas’ın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmamalara başlayacaklar.