Ahlatcı Çorum FK’nun cumartesi günü Pendikspor ile oynayacağı maçın seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım bu maç için uçakla gidecek karayolu ile dönecek.

Kırmızı Siyahlı takım yarın akşam yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından açıklanacak maç kadrosu kafilesi cuma sabahı 07.30’da tesislerden Merzifon’a hareket edecek ve burdan 09.30 uçağı ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaaalanına gidecek.

Çorum FK kafilesi havaalanından kalacağı otele geçerek burda maç saatini bekleyecek.

Cumartesi günü oynayacağı maçın ardından ise kırmızı siyahlı kafile karayolu ile Çorum’a dönecek.