Arca Çorum FK hafta sonunda ligin 14. hafta maçında Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta sonu yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü akşam saatlerinde yaptığı antrenman tesis fitnes salonunda yaptığı kuvvet çalışması ile başladı ardından da sahada topla çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün ise saat 12’de tesis sahasında yaptığı antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ile devam etti.

Bu bölümde takımın topa sahip olması için özel bir çalışma yaptıran Teknik Heyet son ardından da hücum ve savunma oyuncularına yönelik bir program uyguladı.

Hücum oyuncularına cepşheden ve kanardan atak yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş savunma oyuncularına ise önleyici taktikler verdi.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan bu çalışmada futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Çorum FK antrenmanın son bölümünde ise kaleyi oyun oynatarak takımın moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı.

Çorum FK Bandırmaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 12’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.