Çorum FK milli arayı günde çift antrenmanla değerlendiriyor.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki dünki antrenman sabah salonda kondisyon ile başladı ardından sahada yükleme ve çabuk kuvvet hareketleri ile devam ederken akşam ise nondo koşu ve ayak tenisi turnuvası ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 10’daki ilk antrenmanına yine sakatlıktan yeni çıkan Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar. Sabah antrenmanın ilk bölümünde tesis fitnes salonunda kuvvet çalışması yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra tesis sahasına geçerek burda ısınma ve ardından pas çalışması yaptı.

Teknik Heyet daha sonra dar alan oyunu oynattığı takıma ardından hücum ve savunma oyuncularına ayrı ayrı gruplarda özel çalışma yaptırdı ardından karşılıklı oynatarak mücadele gücünü yükseltmeye çalıştı. Sabah antrenmanın son bölümünde ise kenarlardan yapılan ortaya gol vuruşu yapan kırmızı siyahlı takım günün ilk antrenmanını tamamladı.

Çorum FK günün ikinci antrenmanına saat 18’de çıktı. Tesis sahasındaki antrenman ısırma hareketleri ile başladı ardından beşi iki pas çalışması ile devam eden antrenman son bölümde ayak tenisi ile tamamlandı. Turnuva şeklinde yapılan ayak tenisinde futbolcuların yaptıkları birbirinden güzel hareketler dikkat çekti.

Arca Çorum FK Hatayspor ile önümüzdeki hafta sonu deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.