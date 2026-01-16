Devre arası transferin hızlı takımı Arca Çorum FK, Bodrumspor'dan Fredy'nin ardından Süper Lig'den bir isimle daha görüştüğü öğrenildi.

Devre arasında Mame Thiam, Ahmet Ildız, Serdar Gürler, Sinan Osmanoğlu, İbrahim Zubairu gibi isimleri kadrosuna katan kırmızı siyahlıların, Bodrum FK'dan Fredy ile de anlaşma sağladı.

Yaptığı transferle tüm dikkatleri üzerine çeken kırmızı siyahlıların Süper Lig ekibi Eyüpspor'un genç savunmacısı Emir Ortakaya ile de ilgilendiği iddia edildi.