Masa Tenisi Yıldızlar Takım Bölge birinciliğinde kızlarda Çorum Arenaspor erkeklerde ise Çorum Belediyespor ve Çorum Arenaspor takımları ilk üç içinde yer alarak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Kuzey Doğu Bölge birinciliği maçları Sivas 4 Eylülspor Taha Akgül Spor salonunda yapıldı. 25 erkek ve 21 kız takımının mücadele ettiği Sivas grubunda Yıldız kızlar kategorisinde Arena Kız takımı Elif Duru Beçer, Derin Mülazım, Burcu Asel Tuncer’li kadrosu ile grup ve ana tablo maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Ankara Şafaktepespor takımına yenilerek ikinci oldu ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Spor İhtisas takımı Arnisa Şeker ve Eylül Ece Becer’den oluşan takımı ile sekizinci olarak veda etti.

25 takımın mücadele ettiği erkeklerde ise Çorum Belediyespor erkek takımı Ali Aşnas Gül, Berat Özdemir ve Şeyhmus Kaplan’lı kadrosu ile grup ve eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Ankara Lider Engelliler takımına yenilerek ikinci olarak finallere katılmayı başardı. Arena Erkek takımı Ahmet Çelik, Yiğit Hüseyin Subaşı, Canberk Sevindik, Muhammet Emre Kantik’den oluşan takımı ile grup ve eleme maçları sonunda yarı final maçını kaybederek grup üçüncü olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Dört grup merkezinde ilk dört sırayı alan takımların mücadele edeceği Yıldızlar Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 7-11 Mayıs tarihleri arasında Amasya’da yapılacak.