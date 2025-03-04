Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, ligde kötü gidişe son vermek adına çıktıkları Eflanispor maçında mağlup olarak moralsiz olduklarını buna rağmen ligin kalan haftalaında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Hüseyin Eğer, Eflanispor maçına tek düşünceleri galibiyet olarak çıktıklarını belirterek ‘Ligde uzun zamandır istediğimiz sonuçları alamamanın verdiği moralsizliği ortadan kaldırmak istedik. Ama müsabakada da elimizden gelen imkanlar ölçüsünde gerek biz gerek sporcularımız büyük özveri ile yapmaya çalışsakta istediğimiz sonuca ulaşamadık.

İlk 20 dakikada istekli ve coşkulu oynama çalıştık daha sonra rakibin oyun üstünlüğünü ele aldığı dakikalarda yediğimiz gol ve kaptanımız ile bir oyuncumuzun zamansız sakatlıkları takımı olumsuz etkiledi.

İkinci yarıda rakibin ikinci bölge oyununu iyi oynaması bizim üretkenliğimizi azalttı. Sonuç olarak istemediğimiz bir sonuç aldık. Bulunduğumuz noktadan memnun değiliz ve daha iyisini yapabilecek bir kadroya sahip olduğumuzu biliyoruz.

Oyuncularıma güveniyorum ve bir galibiyetin bu olumsuz havayı değiştireceğine inanıyorum. Bu galibiyetin ardından ligde çok daha iyi konuma geleceğiz. Bunun içinde sezon sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Bizleri bu maçta da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum onların galibiyet sevinci yaşatamadık ama mücadelemiz bunun için devam edecek’ dedi.