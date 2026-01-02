Çorum 'da Dodurga-Osmancık kara yolunun yoğun virajlı yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmı, buzlanma tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

İlçede gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı 0 derecenin altına indi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düşeceği tahmin edilen ilçede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Dodurga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dodurga ile Osmancık ilçelerini birbirine bağlayan 16 kilometrelik kara yolunun yoğun viraj bulunan 2,5 kilometrelik bölümünü buzlanma tehlikesi nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapattı.

Yolun Fatih Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bağlantı noktasını güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, sürücüleri Esentepe Mahallesi'ndeki Çorum Caddesi'nden Osmancık ilçesi istikametine yönlendiriyor.