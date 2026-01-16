Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çal köyü Gökyer mevkiinde bir kişi mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine, vatandaşın bulunduğu bölgeye ulaşmak için AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekipleri harekete geçti.

Ancak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin olay noktasına intikali mümkün olmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, süreç boyunca mahsur kalan vatandaşla kesintisiz iletişim kurulduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Yapılan telefon görüşmeleri ve sağlanan yönlendirmeler sonucunda vatandaşın, kendi imkânlarıyla güvenli bir şekilde ikametine ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Yapılan kontrollerde vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu teyit edildi.

Öte yandan, bölgedeki yolun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapalı olması sebebiyle İl Özel İdaresi ekiplerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, yol açma çalışmalarına başlandığı bildirildi.