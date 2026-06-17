Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara'da düzenlenen Din, Ahlâk ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması lise kız kategorisinde, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Zelihanur Geçkin, kalplere dokunan tilavetiyle Mansiyon Ödülü almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mansiyon ödülü alan Zelihanur Geçkin tebrik edilerek; "Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in duru sadasını ve ilahi kelamın asaletini rehber edinerek ilimizi ulusal düzeyde başarıyla temsil eden ve göğsümüzü kabartan aziz öğrencimizi canıgönülden tebrik ederiz. Evladımızın bu güzel ve anlamlı yolculuğunda ufkunu açan, onu büyük bir sabır, emek ve fedakarlıkla yetiştiren okul idarecilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen saygıdeğer velimize şükranlarımızı sunarız." denildi.