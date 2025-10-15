Çorum'un İskilip ilçesine kazandırılacak modern spor kompleksinin yapımı için ilk adım atıldı.

Bahabey Mahallesi 1008 Ada 1 Parsel’de inşa edilecek tesis alanında zemin etüdü çalışmaları başladı.

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin çağın gereksinimlerine uygun tesislerde spor yapabilmesi için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Zemin etüdü çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat süreci kısa süre içerisinde başlayacak." denildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İskilip’e kazandıracağımız modern spor kompleksi için çalışmalar başladı. Bahabey Mahallesi 1008 Ada 1 Parsel’de zemin etüdü çalışmalarına başladık. Gençlerimizin çağın gereksinimlerine uygun ve donanımlı bir tesiste spor yapabilmesi için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Sporla büyüyen ve sporla gelişen bir İskilip hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz.”