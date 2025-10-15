TED Çorum Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, veliler ve eğitim camiası için farkındalık yaratacak önemli bir seminere daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez’in konuşmacı olarak katılacağı “Affetmek: Ebeveynlikte Duygusal Dayanıklılığın Gücü” başlıklı seminer, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’da TED Çorum Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Seminerde, bireylerin iç dünyasında önemli bir yer tutan affetme kavramı, ebeveynlik sürecindeki yansımalarıyla ele alınacak. Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları iletişimde affetmenin dönüştürücü gücünü, duygusal dayanıklılığı güçlendiren unsurları ve aile içi bağları kuvvetlendirmeye yönelik yaklaşımları katılımcılarla paylaşacak.

Affetmenin, bireysel gelişimden aile dinamiklerine kadar uzanan geniş bir etki alanı bulunduğuna dikkat çekecek olan Prof. Dr. Sökmez, katılımcılara hem teorik hem de pratik açıdan yol gösterici bilgiler sunacak. Seminerde ayrıca ebeveynlerin duygusal esnekliklerini artırmalarına, yaşadıkları zorluklarla daha sağlıklı başa çıkabilmelerine ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

TED Çorum Koleji tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, tüm velilere ve konuya ilgi duyan herkese açık olacak. Katılımcılar, seminerde hem yeni bakış açıları kazanma hem de ebeveynlik süreçlerine derinlik katma fırsatı bulacak.

Veliler ve katılımcılar, birlikte öğrenmek, fark etmek ve güçlenmek için 19 Ekim Pazar günü TED Çorum Koleji Konferans Salonu’nda bir araya gelecek. (Haber Merkezi)