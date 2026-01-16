Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Çorum’un Sultanları’ Voleybol turnuvası düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 18 yaş üstü tüm kadınların forma giyebileceği turnuvaya katılmak isteyen takımlar 30 Ocak tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

2-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada 25-26 sezonunda aktif lisanslı olan oyuncuların forma giyemeyeceği turnuvaya katılmak isteyen takımların en az sekiz sporcudan oluşan takım listelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Turnuvaya katılmak isteyen takımların detaylı bilgi almak için 05324380750 ve 5427187119 nolu telefonları arayabilecekler.