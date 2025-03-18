Çorum FK’nın Keçiörengücü galibiyeti sonrası Onursal Başkan ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ilk olarak Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı tebrik etti.

Maçın son bölümünü stres yüzünden protokol tribününden ayrılarak merdivenlerde izleyen Çorum fK Başkanı Oğuzhan Yalçın maçın bitiş düdüğü ile derin bir nefes aldı.

Fazla mutlu olmadığı gözlenen Başkan Yalçın’ın maç içinde yaşananlara morali bozulduğu öğrenildi.

Onursal Başkan Muhsin Dere maçın bitiş düdüğünün ardından Oğuzhan Yalçın’ın yanına giderek kendisini tebrik etti. Dere her maç sonunda olduğu gibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız, güçlü Ankara ekibi Keçiörengücü'nü konuk ettiği karşılaşmada, 2-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu muhteşem geri dönüşün getirisi altın değerinde bir 3 puan oldu. Takımımız, Tuncay Hoca'nın oyun stiline alıştıkça, hocamız da oyuncularımızı tanıdıkça sistemimiz oturacak; Allah'ın izniyle galibiyetlerin devamı gelecek... Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve şanlı ÇorumFK camiasını kutluyorum’ dedi.