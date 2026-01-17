Okullu Küçükler Hentbol il birinciliğinde kupalar sahiplerini buldu. Küçük Kızlar ve erkeklerde Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu çifte şampiyonluğu kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde küçük kızlarda iki okul tek maçlık il birinciliği yaparken küçük erkeklerde ise üç okulun mücadelesi sonunda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu iki şampiyonluk kupasını kazandı. İki okulun mücadele ettiği küçük kızlarda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu yenerek mutlu sona ulaştı.

Üç okulun mücadele ettiği küçük erkeklerde ise Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu iki maçınıda kazanarak şampiyonluğu kazanırken Prof Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci olurken Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.