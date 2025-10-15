Taekwondo İl Temsilciliği tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri çerçevesinde, düzenlenen Yıldız Kızlar il birinciliği tamamlandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine 70 sporcu katılırken ferdi sporcuların yanı sıra Zirvespor, 19 Mayıs, Ankaspor, Atılımspor, Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Yıldızları, Kültür 19, Anadoluspor, Adnan Menderes, Çepnispor, Mimar Sinan, Buharaevler ve Big Powwer kulüplerinden sporcular katıldı.

Dokuz sıklette müsabakaların yapıldığı il birinciliğinde oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular ve kulüpleri şunlar:

29 Kilo: 1. Evra Karaoğlan (Zirvespor). 33 Kilo: 1. Duru Yaslak (Ferdi), 2.Berrin Yıldız (19 Mayıs), 3.Nisanur Dölcü (Ankaspor), 3. Defne Orhan (Zirvespor) 37 Kilo: 1.Kübra Gökşen (Ankaspor), 2. E.Beren Ayak (Ankaspor), 3.A.Su Dizlek (Mehmet Akif Ersoy), 3.Ceylin Naz Kahraman (Zirvespor)41 Kilo: 1.Gizem Bilgiç (Anadolu Yıldızları), 2. Eda Şimşek (Atılımspor), 3.E.Buğlem Geldi (Zirvezpor), 3.E.Sena Yıldızhan (Zirvespor) 44 Kilo: 1.Aksuman Aksoy (Atılımspor), 2. Beren Demiral (Ferdi), 3.E. Ebrar Özçiftçi (Kültür 19), 3. Cevriye Naz Kahraman (Zirvespor) 47 Kilo: 1.Tuğba Çıtak (Çepnispor), 2.Yaren Uzun Big Power), 3. E.Hacer Saltan (Atılımspor), 3. H.Kübra Öztürk (Ankaspor)51 Kilo: 1.Sahra Balcı (Anadolu Yıldızları), 2.Cemre Satıcı (19 Mayıs), 3.Ceylin Olcayto (19 Mayıs), 3.Zeynep Özdemir (Adnan Menderes) 55 Kilo: 1.Yağmur Tahtacı (Zirvespor), 2.Yağmur Hardal (Zirvespor), 3. İ.Toprak Bezgin (Mimar Sinan), 3.A.Ece Ergün (Buhara) 59 Kilo: 1.Elanur Armutcu (Atılımspor), 2.Duygu İçağası (Anadolu Yıldızları), 3.Sinem Ahıshalı (Big Power), 3.Gökçe Kaya (Ferdi) +59 Kilo: 1.S.Ecrin Saçmacı (Atılımspor), 2.Elizan Çavuş (Mehmet Akif Ersoy), 3.E.Nur Yıldız (Zirvezpor), 3.Rüveyda Türker (Atılımspor).

Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli, farkındalık oluşturmak adına düzenledikleri şampiyonaya katılan tüm kulüplere, sporculara, antrenörlere, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.