Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor zirve yolunda krtik maçta bugün evinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımı ile karşılaşacak.

Ligde 33 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Efeleri bir maç eksiği ile 30 puarla dördüncü sırada bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor takımları bugün saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda karşılaşacaklar.

Ligin ilk yarısında Kocaeli deplasmanında rakibine 3-0 mağlup olan Sungurlu Belediyespor takımı rakibinden hem rövanşı almak hem de arasındaki puan farkını açmak için evinde kazanmaktan başka düşüncesi bulunmuyor.

Geçtiğimiz hafta zorlu Arkasspor deplasmanında 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazanan Sungurlu Efeleri bu çıkışlarını bugün kazanarak devam ettirmek amacında.

Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerine ulaşmak için evlerinde puan kaybı yaşamak istemediklerini bu yüzden Kocaeli karşısında tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Takım olarak devre arası aralıran katılan oyuncularında adabptasyon sürecini aştıklarını belirten Özdemir ‘İlk yarıda mağlup olduğumuz rakibimizden hem rövanşı almak hemde puan sıralamasındaki yerimizi sağlama almak istiyoruz, Tabiki evimizde oynadığımız her maçta olduğu gibi en büyük güvencemiz taraftarlarımız olacak. Onların desteğini her zaman yarımızda görmek istiyoruz’ dedi.

Sungurlu Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor arasındaki zorlu maçın baş hakemi Ankara’dan Vedat Kırçova yardımcılığını ise Tokat’tan Safa Tarun yapacak.

Maçta gözlemci olarak ise ilimizden Turgut Yıldırım yapacak.