Çorum 1. Amatör Küme’de sezonun ilk finalinde Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları yarın Sungurlu ilçe sahasında karşılaşacaklar.

Bu sezon Bölgesel Amatör Ligde Çorum takımı olmadığı için şampiyon olan takımın direk Çorum’u Bölgesel Amatör Ligde temsil edeceği 1. Amatör Küme’de üçüncü haftada kayıpsız iki takım Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor takımları yarın saat 14’de Sungurlu İlçe sahasında karşılaşacaklar.

1. Amatör Küme’de ilk üç haftada oynadığı üç maçı da farklı skorlarla kazanan 18 gol atan ve kalesinde henüz gol görmeyen Mimar Sinanspor takımı 9 puanla lider durumda bulunuyor. Önceki sezon Çorum’u Bölgesel Amatör Ligde temsil eden ancak baraj maçında Alacagücüspor’a mağlup olarak yerel lige düşen Mimar Sinanspor geçen yılki kadrosuna bu yıl yaptığı 4-5 tecrübeli transferlerle güçlendirerek yeniden Bölgesel Amatör Lig hedefi ile sezona başladı.

Sungurlu Belediyespor ise Belediye Başkanlığına Muhsin Dere’nin seçilmesinin ardından önce Bölgesel amatör Lig ardından 3. Lig hedefi ile başladığı geçen sezonda 1. Amatör Küme’ye çıkmayı başardı. Bu sezon da kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendiren kırmızı beyazlılar ilk üç maçta 16 gol attı ve bir gol yiyerek yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde şampiyonluğun iki adayı olan Sungurlu Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasındaki yarınki ilk maçı kazanan takım şampiyonluk yolunda avantaj yakalayacak. Sungurlu Belediyespor yarınki maçta saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak avantaj yakalamak istiyor. Mimimar Sinanspor ise zorlu deplasmanda kontrollü bir furbol ortaya koyarak rakibin risk aldığı bölümlerde ani ataklarla gol araması bekleniyor,