Çorum Belediyesi eski kız İmam Hatip Okulu bölgesindeki 5 parselden 2’sini 81 milyon 210 bin liraya sattı.

Belediye Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzeri eski kız İmam Hatip Okulu bölgesindeki 5 parseli, 3 parsel ayrı, 2 parsel ayrı olmak toplam 73 milyon lira muhammen bedelle ihale usulü satışa çıkardı.

35 milyon 405 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkan 4915 Ada 2 Numaralı Parsel, 36 milyon 110 bin lira bedel ile Hüseyin Baykal adına sonuçlandı.

37 milyon 750 bin lira muhammen bedelle ihaleye çıkan 4915 Ada 3 Numaralı Parsel, 45 milyon 100 bin lira TL bedel ile TURKUAZ Evler adına sonuçlandı.