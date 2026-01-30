U 23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında İskilip Belediyespor’dan yetişen ve halen İstanbul Büşükşehir Belediyespor adına güreşen Yunus Emre Battal finalde kaybederek gülmüş madalya kazandı.

Trabzon Orta Hisar Beşirli Spor Salonunda yapılan serbest güreş Türkiye Şampiyonasında son gün altın madalya için mindere çıkan Yunus Emre Battal, Ankara Askispor’dan Tolga Özbek ile karşılaştı. Rakibi ile girdiği zorlu maçta 4-2 mağlup olan Yunus Emre Battal ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 103 kulüpten 460 sporcu mücadele etti.

Yapılan maçlar sonunda Takım sıralamasında Ankara ASKİ Spor Kulübü 160 puanla birinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü 120 puanla ikinci, Ankara Keçiören Belediyesi 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.