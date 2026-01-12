Arca Çorum FK'nın Partizan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Ganalı Ibrahim Zubairu, dün ilk antrenmanına çıktı.
Amed maçının ardından dün Cuma günü oynanacak Adana Demir maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlılarda, yeni transfer Ibrahim Zubairu da Çorum'a geldi.
Amed maçına yetişemeyen Ganalı futbolcu dün tesislerde takım arkadaşlarıyla tanışarak ilk antrenmanına çıktı.
Ibrahim Zubairu'nun sezon sonuna kadar kiralalık olarak Çorum FK forması giyecek.
Öte yandan yapılan anlaşma sonucu satın alma opsiyonu maddesi de bulunuyor.
Muhabir: Fatih Battar