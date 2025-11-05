Çorum Belediyesi tarafından Bedesten içerisinde lokanta hizmete açıldı.

Bedesten Mutfakta çorbalardan salatalara, sulu yemeklerden tatlılara, ana yemeklerden pilav, makarna ve aperatiflere kadar birçok lezzet yer alıyor.

Normal lokanta fiyatlarına göre uygun fiyata sunulsa da asgari ücretle geçinen bir vatandaş için biraz daha uygun olabilirdi.

Çorum Belediyesi'nin lokantasında, diğer illerdeki belediye lokantalarına nazaran fiyatların yüksek kaldığı görüldü.

İstanbul'da belediyenin kent lokantasında 3 çeşit yemek 60 lira iken, Çorum'da sadece çorbanın fiyatı 60 lira olarak belirlendi.

Vatandaşlar, sosyal belediyecilikle övünen Çorum Belediyesi'nin fiyatlarda indirim yapmasını bekliyor.

İşte Çorum Belediyesi'nin lokantasındaki bazı yemeklerin fiyatları;

ANA YEMEKLERİN FİYATI



Tas kebabı 230, İzmir köfte 150, dalyan köfte 170, ekşili köfte 140, islim köfte 150, Arnavut ciğeri 130, tavuk sote 110, fırında tavuk but 130, sebzeli tavuk haşlama 130, kadın budu köfte 140, domates soslu köfte 150.

MAKARNALAR 60 TL



Salçalı makarna 50, kıymalı makarna 60, pirinç pilavı 60, bulgur pilavı 50, arpa şehriyeli pilav 55, fırın makarna 65, yaprak sarma 50, su böreği 30, karışık kızartma ise 70 liradan vatandaşların beğenisine sunuldu.