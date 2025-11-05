Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilat Başkanlığı’na, Mustafa Atak getirildi.

Daha önce Plânlama ve Koordinasyon Başkanlığı yapan Mustafa Atak, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan tarafından yeni Teşkilat Başkanı olarak atandı. Bu görevi sürdüren Fahrettin Şeherli ise Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı görevine getirildi.

Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, yeni atamalarla ilgili olarak, “Teşkilat çalışmalarımızı daha etkin ve verimli şekilde sürdürebilmek maksadıyla, iki başarılı arkadaşımızın sorumluluk alanlarında değişikliğe gittik. İnanıyorum ki bu kan değişimi, teşkilatımızın güçlü yapısına daha fazla dinamizm katacaktır. Yeni Teşkilat Başkanımız Mustafa Atak ile Muhasebe ve Mali İşler Başkanımız Fahrettin Şeherli’ye bugüne kadar yaptıkları özverili hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken, bu yeni görevlerinde de üstün başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Teşkilat Başkanı Mustafa Atak’a yeni görev yazısını iletirken, Fahrettin Şeherli’ye ise önceki görevinden ötürü bir teşekkür plâketi verdi.