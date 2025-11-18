Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, Osmancık Belediyespor’lu futbolcuların hakemlere yaptığı saldırıyı kanıdı ve bu isimlerin spor camiasından uzaklaştırılması gerekdiğini söyledi.

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada Osmancık Belediyespor Bayat Belediye Gençlikspor Büyükler müsabakanın hakem ekibine yapılan fiili saldırı kendilerdini derinden üzdüğü belirtilerek ‘Karşılaşmanın 80.dakikasında Osmancık Belediyespor futbolcular tarafından önce yardımcı hakem Hasan Berk Soytemiz’e ardından da müsabaka hakemi Serhat Doğan’a yaptığı saldırının ardından saha içerisinde hakemlerin can güvenliğinin olmaması sebebiyle müsabaka yarıda kalmıştır.

Oyun alanında ve yedek kulübesinde bulunan oyuncularının saldırı, darbe ve küfürlerine maruz kalan hakemlerimiz soyunma odasına güçlükle girebilmişlerdir. Müsabakanın yardımcı hakemi Hasan Berk Soytemiz ve hakem Serhat Doğan’a yapılan çirkin saldırıyı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi olarak kınıyoruz.

Bu tarz olayların başta Türk futbolu olmak üzere Çorum futboluna zarar verdiği aşikardır. Yönetici, İdareci, Teknik Sorumlu ve Antrenörlerimizden takımlarındaki oyuncularına sporun dostluk, kardeşlik ve Fair Play olduğunu anlatmalarını, kazanmak kadar kaybetmenin de doğal bir sonuç olduğunu, sporun karşılıklı saygı, sevgi çerçevesinde devam etmesini canı gönülden bekliyoruz.

Kendini bilmeyen kişilerin bir an önce spor camiasından uzaklaşmasını diliyor, saldırıları gerçekleştirenlerin en ağır cezaları alacağını ümit ediyoruz. TFFHGD Çorum Şubesi Yönetim Kurulu olarak hakemlerimize geçmiş olsun dileklerinde bulunurken hakemlerimize yapılan bu tarz saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz’ denildi.