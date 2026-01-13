Karabük’de yapılan Okullararası Gençler B Kategorisi Grup birinciliğinde Çorum takımı beş birincilik ve beş üçüncülük kazanarak takım halinde şampiyon oldu. Grekoromende ise iki gümüş iki bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular kürsüye çıktı. İki kategoride madalya kazanan On dört sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

8-10 Ocak tarihleri arasında Karabük’te yapılan Okullararası Gençler B kategorisi grup birinciliğinde Çorumlu güreşciler beş altın beş bronz toplam on madalya kazanarak Türkiye Şampiyonasına takım halinde gitmeyi başardılar.

İki gün süren grup açlarında 45 kiloda Halk Eğitim Merkezinden Emirhan Karabıyık, 55 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Yusuf Eren Koçak, 60 kiloda aynı okuldan Y, Berat Aktaş, 65 kiloda İskilip MTAL’den Hasan Şentürk ile 80 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Talha Özboyacı finalde kazanarak birincilik madalyasının sahibi oldular.

51 kiloda İskilip MTAL’den M. Kağan Karaca, 55 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den Abdülhamit Çeker, 71 kiloda Özel Pınar Koleji’nden Osman Efe Yıldırıl, 92 kiloda Osmancık Cumhuriyet Lisesi’nden Veysi Yaman ve 110 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL’den M., Seyit Karakaş bronz madalya kazandılar.

Çorum takım halinde birinciliği kazandığı grup maçları sonunda kürsüye çıkan on sporcusu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Grekoromende dört madalya

Karabük’te yapılan B Gençler Grekoromen grup birinciliğinde Çorumlu sporcular iki gümüş ve üç bronz madalya kazanarak dört sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmehakkı kazandı.

8-11 Ocak tarihlerinde Karabük’te yapılan bölge birinciliğinde 48 kiloda Aşkın Erenoğlu ve 65 kiloda Efe Ulutaş Grup finalde kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandılar. 90 kiloda Hasan Efe Yaldıran ve 110 kiloda Eren Bezeklioğlu ise bronz madalya kazandılar.