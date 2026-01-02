Çorum Filistin Platformu tarafından 2026 yılının ilk gününde İsrail zulmü altındaki Filistin'e destek olmak amacıyla sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Ulu Cami’deki programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının ardından camiyi dolduran Çorumlular, Gazze ve tüm şehitler için dualar etti.