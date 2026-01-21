Erkekler Voleybol 1. Liginde Sungurlu Belediyespor, Düzce Belediyespor deplasmanında zorlansada rakibini 3-2 yenerek galibiyet serisini altı maça çıkardı.

Ligde son beş maçını kazanarak sıralamada ikinciliğe kadar yükselen Sungurlu Belediyespor hafta sonu evinde Kocaeli Kağıtspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetin verdiği moralle Düzce Belediye Akademi deplasmanına mutlak galibiyet için çıktı.

Maça tutuk başlayan temsilcimiz Sungurlu Belediyespor ilk set karşılıklı sayılarla geçerken ev sahibi takım final bölümünde bulduğu üst üste sayılarla 25-20’lik skorla ilk seti alarak 1-0 öne geçti,

İkinci sette ise Sungurlu Efeleri beklenen oyununu salona koydu ve fırtına gibi başladığı sette 8-1 gibi farklı skorla öne geçerek rakibine gücünü gösterdi. Bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüren Sungurlu Belediyespor seti 25-16 alarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

üçüncü sette te Sungurlu Efeleri rakibi önünde üstün bir oyun çıkardı ve bulduğu sayılarla öne geçti ve bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdürerek 25-16’lık skorla bu seti kazandı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü sette ise ev sahibi takım maça ortak olmak için savunmayı yükseltti ve hücumda etkili oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette Düzce Belediye takımı 25-22 alarak maçı final setine taşımayı başardı. Bu sette Sungurlu Belediyespor’da orta oyuncusu ve libero sakatlanınca son seti daha dar bir kadro ile oynamak zorunda kaldı.

Beşinci sette büyük bir çekişmeye sahn oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu setin final bölümüne ev sahibi takım 13-11 önde girdi. Sungurlu Belediyespor rakibini bu sayıdan yakaladı ve üst üste dört sayı bularak seti 15-13 maçıda 3-2 kazanarak ligdeki 17. maçında 14. galibiyetini alarak ikinci sıradaki yerini korudu.