Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Tuba Demirel, hakça ve halkça bir bütçe için üretimden gelen güçlerini kullandıklarını belirterek, “Açlık sınırında değil, insanca yaşamak istiyoruz. Tükenen emeğimize sahip çıkmak için iş bıraktık” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, AKP iktidarının emekçiyi yoksullaştıran, sermayeyi koruyan ekonomi politikalarına karşı insanca yaşam, adil ücret ve hakça paylaşım talebiyle 19 Aralık’ta üretimden gelen gücünü kullanarak, iş bıraktı.

Sendika yönetici ve üyeleri, Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yaparak adaletli bütçe istedi.

Basın açıklamasına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, CHP İl Başkan Yardımcıları Güngör Atak, Duran Keçeci, ADD ve BES üyeleri ile Birleşik Kamu-İş’e bağlı sendikalar destek verdi.

Konfederasyon adına basın açıklaması yapan İl Temsilcisi Tuba Demirel, “Bütçede hak yok, halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok, vicdan yok… Sermaye var, yandaşların çıkarları var, zenginin ağzına çalınan parmak parmak ballar var” diyerek halk için bütçe talebini iletti.