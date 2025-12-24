Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi ilimizde devam eden UEFA C Lisans antrenör kursunu ziyaret etti.

Başkan Yasin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Yaşar Kabakçı ve Hüseyin Eğer ile birlikte Devane sahasındaki kursu ziyaret ettiler.

Ziyaret sıasında kurs hocaları İsmet Kamak ve Öznur Özlem ile Kurs Sorumlusu Elvan Milağ ile görüşen Yasin Aksoy antrenör adaylarına başarılar dilediler. Ziyaret sonunda ise kursiyerlere tatlı ikramında bulundular.