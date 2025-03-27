Mimar Sinanspor kulübü iftar yemeğinde buluştu.

İftar yemeğine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mimar Sinanspor Kulübü Başkanı Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spo Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Şube Müdürü Hüseyin Şahin, Belediye Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, AK Parti Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri Şevket Şakar ve Mustafa Külcü ile Mimar Sinanspor Teknik Heyeti ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen futbolcular katıldılar. Yemekte bir konuşma yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Mimar Sinanspor kulübünün alt yapıda yaptığı başarılı çalışmaları ile Çorum futboluna büyük hizmetler verdiğini belirterek bu çalışmaları nedeni ile yönetim ve teknik heyeti tebrik etti.